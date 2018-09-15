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Park halindeki otomobil alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2018 11:10 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’da park halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi.

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da park halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi. Yenice Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde park halinde bulunan otomobil, motor kısmından alev aldı. Alevler kısa sürede aracı tamamen sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın, söndürüldü. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının elektrik kontağından çıktığı belirtildi.

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