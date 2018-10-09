Park halindeki otomobil, alev alev yandı

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, park halindeyken, henüz belirlenemeyen nedenle alevlerin sardığı otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Olay, öğle saatlerinde, Karşıkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Halit Hakkatapan'a ait park halindeki 27 L 1119 plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, kısa sürede aracı sardı. Otomobilinin yandığını gören Hakkatapan, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler söndürüldü. Otomobil, kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldı.
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