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Park halindeki otomobil cayır cayır yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 19:21 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde park halindeki araç alev alev yandı.Yangın, Hamidiye Mahallesi Savaştepe Sokak üzerinde meydana geldi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde park halindeki araç alev alev yandı.
Yangın, Hamidiye Mahallesi Savaştepe Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep H.’ye ait olan 16 GM 150 plakalı otomobil park halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar ile araç sahibi müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Fakat kısa sürede otomobil alev topuna döndü. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın neticesinde araçtan geriye demir yığını kaldı. Yanan araç olay yerine gelen vinç yardımıyla otoparka götürüldü.

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