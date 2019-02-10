Park halindeki otomobil kurşunladı

Hatay’ın Antakya ilçesinde, park halindeki otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı.
Olay, sabah saatlerinde, Akasya Mahallesi’nde meydana geldi. Evinin yakınlarında park halinde bulunan otomobilinin kurşunlandığını gören C.Z. durumu polise bildirdi. Kurşunlar otomobilin kaportasına ve hemen yakınında bulunan bir evin pencere ile duvarına isabet etti.
Polis olayla ilgili tahkikat başlatırken, C.Z.’nin şikayetçi olacağı öğrenildi.
Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz
Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!
Fransa'da ortalık karıştı! Göstericinin kolu koptu
Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı!
Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş
Erdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama
İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi
Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak
Dünyanın her yerinde aranan isim Kayseri'de yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum