Park halindeki otomobil yandı

Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA'da park halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, Eyyübiye Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim K.'ya ait park halindeki otomobil, öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobildeki yangını müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

