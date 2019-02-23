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Park halindeki otomobil yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2019 23:40 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde park halinde alev alan otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Olay, saat 22.00 sıralarında Altınova Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi.

Park halindeki otomobil yandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde park halinde alev alan otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, saat 22.00 sıralarında Altınova Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Enver S. idaresindeki 10 BGC 40 plakalı otomobil, park halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücünün ve çevre sakinlerinin büyük panik yaşadığı yangında durum hemen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verildi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Araçta maddi hasar meydana gelirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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