Park halindeki otomobil yokuş aşağı kayarak şarampole devrildi: 1 ölü

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Bayraklı ilçesinde, park halindeki otomobil yokuş aşağı kayarak şarampole yuvarlandı, araçta bulunan 6 yaşındaki Melek Y. hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 22.30 sıralarında Yamanlar Mahallesi 7353 sokakta meydana geldi. Park halindeki 45 DG 684 otomobil, bilinmeyen bir nedenle yokuş aşağı kaymaya başladı. İçerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobil, yol kenarındaki 6 metrelik şarampole devrildi. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Melek Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 3 kişi de, ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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