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Park halindeki otomobilde erkek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 19:57 | Son Güncelleme

Park halindeki otomobilde erkek cesedi bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde park halindeki otomobilde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde park halindeki otomobilde uzun süre hareketsiz duran kişiyi fark eden çevredekiler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, Zekeriya Akhan (23) olduğu tespit edilen gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Gencin cesedi, incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Akhan'ın vücudunda darp ya da yara izine rastlanmadığı öğrenildi.

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Denizli erkek cesedi park halindeki otomobil

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