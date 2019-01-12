DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde park halindeki otomobilde erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde park halindeki otomobilde uzun süre hareketsiz duran kişiyi fark eden çevredekiler, durumu polise bildirdi.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, Zekeriya Akhan (23) olduğu tespit edilen gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
Gencin cesedi, incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Akhan'ın vücudunda darp ya da yara izine rastlanmadığı öğrenildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum