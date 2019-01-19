Park halindeki otomobilde ölü bulundu

Batman'da, park halindeki otomobilde silahla vurulan bir kişi ölü bulundu.

Kıra Dağı mevkisinde park halindeki 34 VF 6772 plakalı otomobil içerisinde, hareketsiz duran birinin olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, silahla vurulan kişinin öldüğünü belirledi.

Jandarma ekipleri, ölen kişinin, merkeze bağlı Recepler köyünde ikamet eden Muzaffer Zengin (45) olduğunu tespit etti.

Zengin'in cesedi, Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

