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Park halindeki otomobilde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2019 10:21 | Son Güncelleme

İstanbul Sultangazi'de park halindeki otomobilde bir kişi ölü bulundu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucu hayatını kaybeden kişinin Ayhan Tanış olduğunu belirledi.

Park halindeki otomobilde ölü bulundu

Cebeci Mahallesi P Caddesi'nde park halindeki otomobilde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri aracın camına vurdu. Otomobilde yatan kişinin cevap vermemesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri aracın camını kırarak sürücü kapısını açtı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri, yaptıkları incelemeler sonucu hayatını kaybeden kişinin Ayhan Tanış olduğunu belirledi. Tanış'ın yakınlarını olay yerine çağırdı. Ayhan Tanış'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu ortaya çıkacak.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul sultangazi ayhan tanış

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