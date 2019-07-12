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Park halindeki otomobilden 130 bin TL'lik altın hırsızlığı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 12:51 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki dinlenme tesisinde park halindeki otomobilin camını kıran hırsız ya da hırsızlar, araçtaki 130 bin TL'lik altını alıp, kaçtı.

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesindeki dinlenme tesisinde park halindeki otomobilin camını kıran hırsız ya da hırsızlar, araçtaki 130 bin TL'lik altını alıp, kaçtı.
Olay, Tarsus- Mersin otoyolunda meydana geldi. Otomobille Mersin yönüne giden aile, dinlenme tesisinde namaz kılmak için durdu. Yaklaşık 130 bin TL değerin olan altınları araçta bırakıp namaza giden aile fertleri, döndüklerinde araçlarının camının kırıldığı fark ettiklerinde şok yaşadı. Araçta bulunan altınların çalındığını gören aile hemen durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler yaptıkları olay yeri incelemesinin ardından 130 bin TL değerinde altını çalıp, kaçan hırsız ya da hırsızları bulmak için çalışma başlattı.

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