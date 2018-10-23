Park halindeki otomobilden uyuşturucu çıktı

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 81 kilo 700 gram eroin bulundu.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ve depolanmasına karşı çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Cevdetpaşa Mahallesi Emniyet Caddesi'nde park halindeki 65 AG 108 plakalı otomobilde arama yaptı.
Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada, aracın bagajında valiz ve çuvallar içinde 158 pakette 81 kilo 700 gram eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
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