Park halindeki otomobilden yükselen alevler yandaki araca sıçradı

Berktuğ ÖNCÜ- Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, park halindeki otomobilde belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, yandaki otomobile de sıçradı. Alevler, aynı sırada park halindeki LPG'li araca sıçramadan söndürülürken, 2 otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay, öğle saatlerinde, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Sırameşeler Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki Abdullah A.'ya ait benzinli otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yandaki Meltem Y.'ye ait otomobile sıçradı. Araçların yandığını görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, aynı sırada park halindeki LPG'li otomobile sıçramadan söndürüldü. Otomobiller kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
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