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Park halindeki otomobile böyle çarptı

25.02.2021 00:24 | Son Güncelleme:
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Bursa’da bir sürücü, kullanmış olduğu araçla park halindeki araca böyle çarptı.

Bursa’da bir sürücü, kullanmış olduğu araçla park halindeki araca böyle çarptı. güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen kaza sonrası sürücü yoluna devam etti.
Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen sürücü, otomobili ile Panayır mahallesi üzerinde seyir halinde olduğu esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan önden çarptı. Meydana gelen kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri ise kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

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