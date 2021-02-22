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Park halindeki otomobile çarpıp kaçtı

22.02.2021 14:42 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde park halindeki araca çarpıp kaçan otomobil sürücüsü güvenlik kamerasına yansıdı.Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz Pazar sabahı Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi.

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde park halindeki araca çarpıp kaçan otomobil sürücüsü güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz Pazar sabahı Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Oturduğu binanın yan tarafına 55 ADY 315 plakalı otomobilini park eden Ziraat Mühendisi Mehmet Tekçe, evine gitti. Yaklaşık bir saat sonra otomobilinin yanına dönen Tekçe, aracının hasarlı olduğunu fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Tekçe, 280 bin lira değerindeki aracına kimliği belirsiz bir sürücünün, otomobili ile çarpıp kaçtığını belirledi. Polise haber veren Tekçe, olay yeri incelemesi sonrası güvenlik kayıtları ile birlikte savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Yaklaşık 40 bin lira tutarında bir zararının olduğunu belirten Tekçe, kaçan sürücünün bulunmasını istedi.

“Kasıtlı yapıldığını düşünüyorum”
Mağdur Mehmet Tekçe, kimseyle bir husumetinin olmadığını belirterek, “Şimdi sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bir günde bu kadar geniş bir çevre yolunda böyle bir kazanın kasıtlı bir şekilde yapıldığını düşünüyoruz. Yol tam 3 şeritlidir. Bomboş yolda bankette park halindeki aracıma gelip çarpıyor. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi bizi üzdü. Polis ekipleri geldi, tutanak tuttular. Biz de savcılığa gidip suç duyurusunda bulunduk. Temennimiz, aracıma yaklaşık 30-40 bin lira hasar veren sürücünün yakalanasıdır. Emniyet ekiplerimizden bu konuda yardım istiyorum” ifadelerini kullandı.

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