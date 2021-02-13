Park halindeki otomobile çarpıp kayıplara karıştı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir otomobil, park halindeki otomobile çarptı. Kaza sonrası sürücü kayıplara karıştı.

Kaza, akşam saatlerinde Camiatik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş aşağı seyreden ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, yolun sağ tarafında park halindeki otomobile yandan çarptı.

Kaza sonrası sürücü kaçarak, ortadan kayboldu. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen çarpan sürücünün kullandığı otomobil, çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı.



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