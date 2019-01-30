Park halindeki otomobile çarpma ve kaçma anı güvenlik kamerasında

Denizli’de meydana gelen bir trafik kazası ’sorumsuzluğun bu kadarına pes’ dedirtirken, güvenlik kameralarına da yansıyan kazada sokağa hızla giren bir otomobil park halindeki bir otomobile çarparak, olay yerinden kaçıyor.

Edinilen bilgilere göre, kaza Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi 1482 Sokak’ta meydana geldi. Sabaha karşı yaşanan ve güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilen olayın şu şekilde gerçekleştiği görülüyor:

Sokağa hızla giren beyaz bir otomobil Ümit Kavas isimli vatandaşa ait 20 GG 776 plakalı park halindeki otomobilin sağ tarafına hızla çarpıyor. Çarpmanın şiddetiyle duran otomobil daha sonra sürücünün manevra yapması ile hızla olay yerinden uzaklaşıyor. Çarpmanın etkisiyle ayrıca Kavas’a ait otomobil el freni çekili olmasına rağmen yerinden hareket ederek birkaç metre geriye doğru giderek durabiliyor. Sorumsuz sürücünün hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi ise bu kadarına pes dedirtiyor.

Olayın ardından polis çağırarak şikayetçi olan Kavas’ın aracında yaklaşık 10 bin TL’lik maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Polis ekipleri ise çarpma esnasında otomobilden kopan parçalar üzerinden seri numaralarından araca ve sürücüsüne ulaşmak için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin ayrıca çevredeki başka güvenlik kamerası ve MOBESE kameraları üzerinden de iz süreceği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

