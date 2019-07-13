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Park halindeki otomobile giren yılanı itfaiye çıkarttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 10:38 | Son Güncelleme

Kağızman ilçesinde park halindeki otomobilin amortisörüne dolanan yılan paniğe neden oldu - Araç sahibi Yavuz Gül: "Yılanın arabamın tekerleğine doğru ilerlediğini görünce ilk önce ben de inanamadım. Şehir merkezinde yılanın ne işi var derken çevreden gelen vatandaşlarda ilk önce inanmak istemediler"

Kars'ın Kağızman ilçesinde park halindeki otomobilin amortisörüne dolanan yılan paniğe yol açtı.

İstiklal Alanı'nda park halindeki Yavuz Gül'e ait 36 AJ 963 plakalı otomobile, 1 metre uzunluğundaki yılan girdi.

Yılanı fark eden Gül, vatandaşlardan yardım istedi. Çabalar sonucu yılan araçtan çıkarılamayınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tazyikli su sıkarak yılanı bulunduğu yerden çıkartmayı başardı.

Yavuz Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arabasına binerken yılanın kaçarak tekerleğe girdiğini söyledi.

Arabasına binemediğini anlatan Gül, "Yılan su kanalına düşerek şehir merkezine kadar geldi ve kanaldan çıkarak aracın altına girdi. Yılanın arabamın tekerleğine doğru ilerlediğini görünce ilk önce ben de inanamadım. Şehir merkezinde yılanın ne işi var derken çevreden gelen vatandaşlarda ilk önce inanmak istemediler. Sonra aracın altından bakarken amortisöre sarılmış olduğunu görünce çıkarmaya çalışsak da çıkaramadık. İtfaiye ekibi tazyikli suyu tutunda kendiliğinden aşağıya düştü." diye konuştu.

Araçtan çıkarılan yılan, İtfaiye ekiplerince doğal alanına bırakıldı.

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Kağızman Kars yılan

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