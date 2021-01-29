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  4. Park halindeki otomobili çalan zanlı 267 saatlik kamera görüntüsü izlenerek yakalandı

Park halindeki otomobili çalan zanlı 267 saatlik kamera görüntüsü izlenerek yakalandı

29.01.2021 15:44 | Son Güncelleme:
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Beylikdüzü’nde park halindeki otomobili çalan şahıs, polis tarafından yakalandı.

Beylikdüzü’nde park halindeki otomobili çalan şahıs, polis tarafından yakalandı. Polis, zanlıyı 267 saatlik kamera görüntüsünü izleyerek yakaladı.
Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi’nde 15-17 Ocak tarihleri arasında iki ayrı ikametten 4 adet cep telefonu ve park halindeki bir otomobilin çalınması üzerinde Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. 89 farklı kamera ve 267 saatlik görüntüyü inceleyen polis, zanlının çaldığı aracı Bahçelievler’de 30 saat bekletip kontrol ettikten sonra aynı renk, marka ve model başka bir araca ait plakalarla plakasını değiştirdiğini ve ikiz plaka ile Bakırköy Basınköy Mahallesi’ne götürdüğünü tespit etti. Aracı burada da 20 saat park halinde bekleten zanlının daha sonra araca bir kadını aldığı ve aracın gün içinde Bakırköy’de kullanıldığı belirlendi. Araca binen kadının şahsın kız arkadaşı olabileceği ve bölgeye tekrar gelebileceği değerlendirilerek Bakırköy Florya bölgesi takibe alındı. 27 Ocak tarihinde hırsızlığa konu araçla arkadaşının adresine gelen U.C. (41), yakalanarak gözaltına alındı. “Evden hırsızlık” ve “oto hırsızlığı” suçlarından dün adli makamlara sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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