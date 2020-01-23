Park halindeki otomobili kundaklama girişimi kameraya yansıdı

İlk otomobilinin camlarının kırıldığını belirten Ağırtaş, iki ay aradan sonra aldığı ikinci otomobilinin ise benzin dökülerek yakıldığını anlattı.

Ağırtaş, şöyle konuştu:

"Yaşananları polise bildirdim, gelip parmak izi alıp gittiler. Herhangi bir gelişme olup olmadığını sormak için polis merkezine gittim ancak incelemenin sürdüğünü söylediler. Hasar gören aracıma yaklaşık 70 bin lira masraf yapıp sattım. Onun ardından başka bir araç aldım. Bu, üçüncü araç oluyor. Her üç aracıma da iki ay arayla zarar verildi.

Şu anki aracım bir hafta önce yakılmaya çalışıldı. Yine aynı kişi olduğunu düşünüyorum, elinde benzin var. Tabii biz bunu kamerada tespit ettik."

"Benim ve ailemin hayati tehlikesi var bu durumda." diyen Ağırtaş, kundaklama girişiminde bulunan şüphelinin bir an önce yakalanmasını istedi.

Ağırtaş’ın babası Nevzat Ağırtaş da kimseyle husumetlerinin bulunmadığını belirterek, araçlarına zarar veren kişinin bir an önce bulunup adaletin karşısına çıkarılması gerektiğini söyledi.

