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Park halindeki otomobili yanarken bagajdaki malzemeleri kurtarmaya çalıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 03:26 | Son Güncelleme

Park halindeki otomobili yanarken bagajdaki malzemeleri kurtarmaya çalıştı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde yanan park halindeki otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Soğukkuyu Mahallesi'nde, İlker İşlek'e (41) ait, park halindeki 35 DCN 08 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

- Bagajı açıp malzemeleri çıkardı

Aracı arızalı olduğu için yaklaşık bir haftadır evinin bulunduğu sokakta park eden İşlek, otomobilinin yandığını görünce su bidonlarıyla itfaiye ekipleri gelinceye kadar yangını söndürmeye çalıştı.

Ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Bu sırada İşlek, yanan aracın bagajını açıp malzemelerini kurtarmaya çalıştı. İşlek, bagajdaki olta ve diğer malzemeleri dışarı çıkardı.

Sokaktaki diğer araçlara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürülen yangının, elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

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itfaiye Oto yangını yangın

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