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Park halindeki otomobilin 4 lastiği çalındı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 13:16 | Son Güncelleme

ANKARA'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, park halindeki otomobilin 4 lastiğini çaldı.

Park halindeki otomobilin 4 lastiği çalındı

Gökhan CEYLAN- İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, park halindeki otomobilin 4 lastiğini çaldı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde oturan Davut Doğan (36), dün akşam işe gitmek için 06 DB 8688 plakalı otomobille Macunköy Metro İstasyonu'na geldi. Aracını buraya park ederek metroyla işe giden Doğan, sabah geri döndüğünde lastiklerinin çalındığı gördü. Aracını kaldırım taşları üzerinde görünce büyük şok yaşayan Doğan, durumu polise haber verdi. Araç üzerinde park izi çalışması yapan polis ekipleri, metro istasyonunun güvenlik kamerasına görüntülerini de incemeye aldı. Olayla ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
'4 LASTİĞİN AYNI ANDA ÇALINMASI AĞIR OLDU'
Otomobilini 3 yıldır buraya park ettiğini ve ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını belirten Doğan, "Gece çalıştığım için dün akşam saat 17.00'de arabayı buraya bıraktım. Sabah metrodan indiğimde aracın 4 lastiğinin söküldüğünü ve taşların üzerinde oturduğunu gördüm. Tabi hemen emniyet birimlerine haber verdim. Bu olay, burada sıklıkla meydana gelen bir olay haline geldi. 3-4 gün önce 50 metre ileride de başka bir aracın 4 lastiği çalınmıştı. Akü hırsızlığı falan oluyordu ama 4 lastiğin aynı anda çalınması biraz ağır oldu" dedi.

FOTOĞRAFLI

Park halindeki otomobilin 4 lastiği çalındıPark halindeki otomobilin 4 lastiği çalındıPark halindeki otomobilin 4 lastiği çalındıPark halindeki otomobilin 4 lastiği çalındı

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