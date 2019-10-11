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Park halindeki otomobilin lastiğine çarpıp takla attı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 17:31 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde seyir halindeki otomobil park halindeki otomobilin lastiğine çarptıktan sonra ters döndü.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde seyir halindeki otomobil park halindeki otomobilin lastiğine çarptıktan sonra ters döndü. Kazada şans eseri yaralanan olmazken 3 otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kaza, akşam saatlerinde Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre şehir merkezi istikametine giden Yüksel Akgün idaresindeki 26 EY 844 plakalı otomobil, park halindeki 67 TB 320 plakalı dışa kıvrımlı olan lastiğine ardından da yine önünde park halinde duran 67 UA 367 plakalı otomobile çarptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil çarpmanın etkisiyle caddeye ters düştü. Kaza anında çevredeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken ters dönen otomobildeki sürücünün yardımına koştu. Kazadan burnu bile kanamadan kurtulan sürücü olay yerine gelen 112 sağlık görevlilerine sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek hastaneye gitmek istemedi.
Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri aldıkları güvenlik önlemlerinin ardından kaza yapan otomobili çekiciyle kaldırdı. Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kalan yol otomobilin kaldırılması ile yeniden trafiğe açıldı.

Park halindeki otomobilin lastiğine çarpıp takla attı

Park halindeki otomobilin lastiğine çarpıp takla attı

Park halindeki otomobilin lastiğine çarpıp takla attı

Park halindeki otomobilin lastiğine çarpıp takla attı

Park halindeki otomobilin lastiğine çarpıp takla attı

Park halindeki otomobilin lastiğine çarpıp takla attı

Park halindeki otomobilin lastiğine çarpıp takla attı

Park halindeki otomobilin lastiğine çarpıp takla attı

Park halindeki otomobilin lastiğine çarpıp takla attı

Park halindeki otomobilin lastiğine çarpıp takla attı

Park halindeki otomobilin lastiğine çarpıp takla attı

Park halindeki otomobilin lastiğine çarpıp takla attı

Park halindeki otomobilin lastiğine çarpıp takla attı
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