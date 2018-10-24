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Park halindeki otomobilin üzerine 5’inci kattan köpek düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 14:33 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de bir binanın teras katında beslendiği ifade edilen pitbull cinsi köpek, park halindeki aracın üzerine düşerek, öldü. Aracı zarar gören öğretmen ise "Beni arayıp, söylediler Geldiğimde köpek ölmüştü" dedi.

Park halindeki otomobilin üzerine 5’inci kattan köpek düştü

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de bir binanın teras katında beslendiği ifade edilen pitbull cinsi köpek, park halindeki aracın üzerine düşerek, öldü. Aracı zarar gören öğretmen ise "Beni arayıp, söylediler Geldiğimde köpek ölmüştü" dedi.
Merkez Melikgazi ilçesi Camii Kebir Mahallesi’nde park halindeki bir otomobilin üzerine köpek düştü. Üst katları boş olan bir binanın 5'inci katında, kimliği belirsiz kişilerce beslendiği ifade edilen pitbull cinsi köpek, olay yerinde hayatını kaybetti. Çevre esnafının haber vermesi ile birlikte aracını park ettiği yere gelen Öğretmen Şahin Kabul ise yaşanan olay karşısında şaşkın olduğunu ifade etti ve "Beden eğitimi öğretmeniyim. Okulumun işlerini yapmak için çarşıya geldim ve otomobilimi park ettim. Buradaki esnafı tanıyorum. Beni arayıp, arabamın üzerine köpek düştüğünü söylediler. Geldiğimde köpek ölmüştü. Arabanın ön tarafı zarar görmüş. Köpek için üzüldüm ama kaldırımdan yürüyen birinin başına düşebilirdi. Birinin başına düşse daha da üzülürdüm" dedi.
Esnaf Hamdi Körpi de bir anda gürültüyle dışarı çıktıklarını söyledi. Yaşanan olay sonrası korktuklarını ifade eden Körpi, "Hala olayın etkisindeyim. Oturuyordum büyük ses geldi ve dışarı çıktığımda hayvancağız yatıyordu. Can çekiştiğini görünce çok etkilendim. Titreyerek can verdi. Üzüldüm. Binanın 5’in katındaki terastan sesi geliyordu sürekli. Orada besleniyor demek ki. Biz, binanın üst tarafını pek bilmeyiz, çünkü kullanılmayan bir alan" diye konuştu.
Çevredeki bazı esnaf da köpeği tanımadıkları, kimliği belirsiz ve sokakta kalan bir kişi tarafından yukarı çıkarıldığını ve orada tutulduğunu belirtti. Olay yerine çağrılan veteriner de kontrollerini yaparak, olayla ilgili esnaftan bilgi aldı. Köpeğin teras katta kedi ya da kuşları yakalamak için hamlede bulunup, düşmüş olabileceği iddia edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri de köpeğin sahipsiz olduğunu çünkü üzerinde herhangi bir tasmanın olmadığını belirtti. Polis aynı zamanda köpeği yukarıda beslediği ifade edilen kişiye yönelik de çalışma başlattı. Diğer yandan, köpeğin ölüsü, yapılan incelemelerin ardından çağrılan temizlik görevlisi tarafından el arabasına konularak, bulunduğu yerden kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Park halindeki otomobilin üzerine 5’inci kattan köpek düştüPark halindeki otomobilin üzerine 5’inci kattan köpek düştüPark halindeki otomobilin üzerine 5’inci kattan köpek düştüPark halindeki otomobilin üzerine 5’inci kattan köpek düştü

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