HABER

Park halindeki otomobilin üzerine 5’inci kattan köpek düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 18:46 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de bir binanın teras katında beslendiği ifade edilen pitbull cinsi köpek, park halindeki aracın üzerine düşerek, öldü. Aracı zarar gören öğretmen ise "Beni arayıp, söylediler Geldiğimde köpek ölmüştü" dedi.

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de bir binanın teras katında beslendiği ifade edilen pitbull cinsi köpek, park halindeki aracın üzerine düşerek, öldü. Aracı zarar gören öğretmen ise "Beni arayıp, söylediler Geldiğimde köpek ölmüştü" dedi.

Merkez Melikgazi ilçesi Camii Kebir Mahallesi’nde park halindeki bir otomobilin üzerine köpek düştü. Üst katları boş olan bir binanın 5'inci katında, kimliği belirsiz kişilerce beslendiği ifade edilen pitbull cinsi köpek, olay yerinde hayatını kaybetti. Çevre esnafının haber vermesi ile birlikte aracını park ettiği yere gelen Öğretmen Şahin Kabul ise yaşanan olay karşısında şaşkın olduğunu ifade etti ve "Beden eğitimi öğretmeniyim. Okulumun işlerini yapmak için çarşıya geldim ve otomobilimi park ettim. Buradaki esnafı tanıyorum. Beni arayıp, arabamın üzerine köpek düştüğünü söylediler. Geldiğimde köpek ölmüştü. Arabanın ön tarafı zarar görmüş. Köpek için üzüldüm ama kaldırımdan yürüyen birinin başına düşebilirdi. Birinin başına düşse daha da üzülürdüm" dedi.

Esnaf Hamdi Körpi de bir anda gürültüyle dışarı çıktıklarını söyledi. Yaşanan olay sonrası korktuklarını ifade eden Körpi, "Hala olayın etkisindeyim. Oturuyordum büyük ses geldi ve dışarı çıktığımda hayvancağız yatıyordu. Can çekiştiğini görünce çok etkilendim. Titreyerek can verdi. Üzüldüm. Binanın 5’in katındaki terastan sesi geliyordu sürekli. Orada besleniyor demek ki. Biz, binanın üst tarafını pek bilmeyiz, çünkü kullanılmayan bir alan" diye konuştu.

Çevredeki bazı esnaf da köpeği tanımadıkları, kimliği belirsiz ve sokakta kalan bir kişi tarafından yukarı çıkarıldığını ve orada tutulduğunu belirtti. Olay yerine çağrılan veteriner de kontrollerini yaparak, olayla ilgili esnaftan bilgi aldı. Köpeğin teras katta kedi ya da kuşları yakalamak için hamlede bulunup, düşmüş olabileceği iddia edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri de köpeğin sahipsiz olduğunu çünkü üzerinde herhangi bir tasmanın olmadığını belirtti. Polis aynı zamanda köpeği yukarıda beslediği ifade edilen kişiye yönelik de çalışma başlattı. Diğer yandan, köpeğin ölüsü, yapılan incelemelerin ardından çağrılan temizlik görevlisi tarafından el arabasına konularak, bulunduğu yerden kaldırıldı.

PARTNERMutluluktan ağladımMutluluktan ağladım
Melih Gökçek sorusuna ilginç yanıt: Ne söylemem lazım?Melih Gökçek sorusuna ilginç yanıt: Ne söylemem lazım?
Görme yetisi azalan Büşra'nın tedavisi için 25 bin lira gerekiyorGörme yetisi azalan Büşra'nın tedavisi için 25 bin lira gerekiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ezgi Mola makyajsız halini paylaştı! 'Makyaj güzeliyim'

Ezgi Mola makyajsız halini paylaştı! 'Makyaj güzeliyim'

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

Fatih Portakal'ın zor anları! Stüdyodakiler şaşkına döndü

Fatih Portakal'ın zor anları! Stüdyodakiler şaşkına döndü

İşte Melih Gökçek’in 17 saat önce attığı tweet

İşte Melih Gökçek’in 17 saat önce attığı tweet

İlginizi Çekebilir

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

CNN Türk ile yollarını ayırmıştı! İşte Şirin Payzın'ın yeni adresi

CNN Türk ile yollarını ayırmıştı! İşte Şirin Payzın'ın yeni adresi

Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve kar uyarısı

Bedelli askerden acı haber! Törenle uğurlandı

Bedelli askerden acı haber! Törenle uğurlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adnan Oktar soruşturmasında 7 tutuklama

Adnan Oktar soruşturmasında 7 tutuklama

Melih Gökçek sorusuna ilginç yanıt: Ne söylemem lazım?

Melih Gökçek sorusuna ilginç yanıt: Ne söylemem lazım?

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan çok konuşulacak Melih Gökçek açıklaması!

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan çok konuşulacak Melih Gökçek açıklaması!

AKİT TV sunucusu sözleriyle Türkiye'yi sarsmıştı! Flaş gelişme

AKİT TV sunucusu sözleriyle Türkiye'yi sarsmıştı! Flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prens Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prens Selman ile görüştü

Son dakika! Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme: Belgrad Ormanı'nda keşif fotoğrafı ortaya çıktı

Son dakika! Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme: Belgrad Ormanı'nda keşif fotoğrafı ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.