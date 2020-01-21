HABER
  4. Park halindeki otomobilinde çıkan yangında öldü

Park halindeki otomobilinde çıkan yangında öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 12:58 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde Mümin Varol (58), park halindeki otomobilinde, sigara izmaritinden çıktığı sanılan yangında yaşamını yitirdi.

Park halindeki otomobilinde çıkan yangında öldü

Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde Mümin Varol (58), park halindeki otomobilinde, sigara izmaritinden çıktığı sanılan yangında yaşamını yitirdi.
Fethiye ilçesi Patlangıç Mahallesi Şehit Sadık Bey Caddesi'nde park halinde bulunan 48 M 6302 plakalı otomobilde, saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Otomobilde yapılan incelemede, Mümin Varol'un yanmış cesedi bulundu. Varol'un cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Varol araç içinde uyurken sigara izmaritinden çıktığı ihtimali üzerinde durulan yangınla ilgili polis soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Park halindeki otomobilinde çıkan yangında öldü

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler en çok onları çekici buluyormuş! Erkekler en çok onları çekici buluyormuş!
“Wuhan Virüsü”nden nasıl korunulmalı?“Wuhan Virüsü”nden nasıl korunulmalı?
İzmir’de eski eşini önce darp etti sonra tüfekle vurduİzmir’de eski eşini önce darp etti sonra tüfekle vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

AK Partili belediye başkanından skandal yorumla ilgili açıklama

AK Partili belediye başkanından skandal yorumla ilgili açıklama

'Cinsel suçtan ceza aldım, gerçek şu ki bende cinsel organ yok'

'Cinsel suçtan ceza aldım, gerçek şu ki bende cinsel organ yok'

Yarışmacıların soyunduğu programda ilginç karar

Yarışmacıların soyunduğu programda ilginç karar

Sürpriz nikah! Sosyal medyadan duyurdu

Sürpriz nikah! Sosyal medyadan duyurdu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Abdulkerim Çevik cinayetinde flaş gelişme

Abdulkerim Çevik cinayetinde flaş gelişme

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: TEM'de hafriyat kamyonu devrildi!

TEM'de hafriyat kamyonu devrildi!

5 yaşındaki Yaren'in hafriyat kamyonu altında ölümüne ilişkin davada karar verildi

Küçük Yaren feci şekilde can vermişti! Mahkeme kararını verdi

‘Köpekten emir aldım’ deyip bakkalı öldüren şahıs hakkında müebbet hapis cezası talebi

‘Köpekten emir aldım’ deyip, bakkalı öldürmüştü

Park halindeki araçta feci şekilde yanarak hayatını kaybetti

Park halindeki araçta feci şekilde yanarak hayatını kaybetti

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki darbecilerin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Görev dağılımı yapmışlar

Pendik'te parkta oynayan Hira Nur Demircan'ı yaralayan kişiye hapis cezası!

Parkta oynayan çocukları kurşun yağmuruna tutmuştu! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.