Park halindeki otomobiller alev alev yandı: O anlar kamerada 

Yılmaz OKUR / İSTANBUL,(DHA) - KAĞITHANE'de park halindeki iki otomobil alev alev yandı. Yanan otomobilleri lastikleri büyük bir gürültü ile patladı. Yangın ve patlama sesiyle paniğe kapılan mahalleli sokağa inerek yanan otomobillerin çevresindeki arabalarını kurtarmak için seferber oldu. Yangın sonucu iki otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobillerin alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Olay, saat 05.30 sıralarında Çağlayan Mahallesi Sahra Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki 34 BNL 021 plakalı otomobil elektrik tesisatından kaynaklı olarak yanmaya başladı. Yanmaya otomobilin lastikleri ise büyük bir gürültüyle patladı. Patlama seslerini duyan mahalleli paniğe kapılarak sokağa dökülürken, araç sahipleri yanan otomobilin çevresindeki araçlarını çekti. İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak alevler yanan otomobilin önünde park halindeki 34 VP 1246 plakalı otomobile de sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çalışmalar sonucu yanan iki otomobili söndürdü. Otomobiller yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, otomobillerin yanma anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Yangını ilk fark eden ve müdahalede bulunanlardan biri olan Bahtiyar Genç, olayla ilgili, "Bir baktım bir ateş sesi geliyor. Cama çıktım, baktım yangın var. Yarım saattir itfaiye bekliyoruz. Araba patladıkça kendini ileri doğru itmeye başladı. Buradaki araçları kaldırdık. Bekledik kimse gelmedi. Kendimiz müdahale edelim dedik ama yanına yaklaşamadık. Diğer araç ta yanmaya başlayınca kendimizi korumaya aldık" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinden Hayati Gündoğdu ise, "Evde uzanıyordum, televizyon izliyordum. Bir gümbürtü sesi geldi, dedim herhalde birine araba çarptı ya da arabalar birbirine vurdu. Balkona çıktım dinledim, ses kesildi duman çıktı. Duman çıkınca aşağı indim. Geldim ki burada araba yanıyor. İtfaiyeye haber verdik" dedi.

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