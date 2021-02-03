Park halindeki otomobillere zarar veren şahıs serbest bırakıldı

Kocaeli’nin İzmit ilçesine park halindeki otomobillere, yumruk ve tekme darbeleri zarar veren şahıs adli kontrol şatı ile serbest bırakıldı.

Olay önceki gece saatlerinde İzmit ilçesi Kozluk, Turgut, Gültepe, Serdar mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 mahallede sabah uyanan vatandaşlar, park halindeki otomobillerinin cam ve aynalarının kırılmış olduğunu görünce durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 6 araçta hasar oluşturan şahsı yakalamak için inceleme başlattı. Araçlara zarar veren şahsın bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerini inceleyen ekipler, A.A. olduğunu tespit etti. Polis ekiplerince gözaltına alınan A.A.’nın araçlara tekme atarak dikiz aynasını kırdığı, uyuşturucu madde kullanımı ve hayvan hırsızlığı suçlarından 6 adet suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen A.A., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

