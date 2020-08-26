Park halindeki otomobillerin beyinlerini değiştirerek çalan hırsızlar kamerada

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 15 Temmuz ile 13 Ağustos tarihleri arasında Pendik, Kartal ve Tuzla'da meydana gelen otomobil hırsızlığı olayları üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından şüphelinin önce eşkali daha sonra kimliği tespit edildi. Polis, kimliği belirlenen şahısı yakalamak için çalışma başlattı.

KULLANDIĞI YÖNTEM HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Ekiplerin çalışmaları, şüphelinin kendine hedef olarak belli marka ve modeldeki araçları seçtiği belirlendi. Şüphelinin bu araçların kaputlarını açtıktan sonra beyinlerini değiştirdiği ve daha sonra yanında getirdiği kontak anahtarıyla otomobilleri rahatlıkla çalıştırıp çaldığı tespit edildi.

ŞÜPHELİ, PENDİK'TE YAKALANDI

Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin yoğun teknik ve fiziki çalışmaları neticesinde, Pendik, Kartal ve Tuzla'da meydana gelen 4 ayrı otomobil hırsızlığının şüphelisi olan Gökhan Y. (36), Pendik'te düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şüpheli, sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.