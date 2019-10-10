HABER

Park halindeki özel halk otobüsleri soyuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2019 10:38 | Son Güncelleme

Park halindeki özel bir halk otobüslerine giren hırsızlar, şoför mahallinde bulunan bozuk paraları çalarak kayıplara karıştılar.Olay, Zonguldak Alaplı ilçesinde gece saatlerinde halk otobüslerinin bulunduğu park alanında meydana geldi.

Park halindeki özel halk otobüsleri soyuldu

Park halindeki özel bir halk otobüslerine giren hırsızlar, şoför mahallinde bulunan bozuk paraları çalarak kayıplara karıştılar.
Olay, Zonguldak Alaplı ilçesinde gece saatlerinde halk otobüslerinin bulunduğu park alanında meydana geldi. Henüz kimliği tespit edilemeyen kişiler Park halinde bulunan 4 adet özel halk otobüsünün kapı ve camları kırarak içeri giren hırsızlar, şoför mahallinde bulunan para ve çeşitli eşyaları alarak kayıplara karıştı.
Görev yaptığı otobüsün yanına gelen bir şoförün durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede bazı otobüsün camları ve kapıların zorlamasıyla hırsızlığın gerçekleştiğini tespit etti. Polis ekipleri hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Alaplı ilçesi Özel Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Sedat Aydın ise "Gece 20.00’de kapanan yazıhanelerimiz gece saatlerinde 4 Otobüslerimiz hırsızlar tarafından soyulmuş. Sabah göreve gelen ilk şoförümüz durumu tespit etmiş. Olayı bize haber vermesi üzerine biz de polise haber verdik. Gerekli çalışmalar yapılıyor. Hırsızlar Bozuk paraları almışlar. Tahminen toplamda bin liraya yakın para alınmış.Emniyet yetkilileri gerekli çalışmaları başlattı" diye konuştu.

Park halindeki özel halk otobüsleri soyuldu

Park halindeki özel halk otobüsleri soyuldu

Park halindeki özel halk otobüsleri soyuldu

PARTNERGören şaşkına döndü! Yarı çıplak halde kız arkadaşıyla...Gören şaşkına döndü! Yarı çıplak halde kız arkadaşıyla...
Motosiklet hırsızlığı yapan organize çete çökertildiMotosiklet hırsızlığı yapan organize çete çökertildi
Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Film Festivali başladıBozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Film Festivali başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

Erdoğan'dan harekat mesajı! O konuda ilk kez konuştu!

Erdoğan'dan harekat mesajı! O konuda ilk kez konuştu!

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.