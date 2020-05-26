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Park halindeki pikap alev topuna döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2020 02:27 | Son Güncelleme

Sivas’ta park halindeki pikap tarzı araç alev alev yandı, o anlar kameraya anbean yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, 01.30 sıralarında Akdeğirmen Mahallesi 18-10 sokakta meydana geldi. Boş bir arazide park halindeki plakasız ve sahibi bilinmeyen pikap tarzı araç henüz bilinmeyen bir nedenle yandı.

Aracın yandığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesine ait itfaiye ekipleri alev alev yanan aracı söndürdü.

EKİPLERİN ERKEN MÜDAHALESİ FACİAYI ÖNLEDİ

İtfaiye ekipleri tarafından yangının alev topuna dönen aracın bitişiğindeki yalıtım kaplamalı binaya sıçramadan kontrol altına alınması olası bir faciayı önledi. Yangın sonrası pikap kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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