HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Park halindeki römorka çarpan otomobil takla attı

Park halindeki römorka çarpan otomobil takla attı

29.03.2021 01:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’un İskilip ilçesinde park halindeki römorka çarpan otomobil takla atarken, yaralanan sürücü tedavi altına alındı.Kaza, Akçay caddesinde meydana geldi.

Çorum’un İskilip ilçesinde park halindeki römorka çarpan otomobil takla atarken, yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Kaza, Akçay caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim Ş., yönetimindeki 19 FE 419 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan traktörün römorkuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak yol ortasına devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalenin ardından talihsiz sürücü ambulansla İskilip Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dehşete düşüren olay! Yolda yatan köpeğin üzerinden geçti Dehşete düşüren olay! Yolda yatan köpeğin üzerinden geçti
Feci ambulans kazasının görüntüleri ortaya çıktıFeci ambulans kazasının görüntüleri ortaya çıktı
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı
1/

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Diğer Haberler

AK Partili vekil koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı

AK Partili vekil koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Çorum'da hasta taşıyan ambulans ve otomobilin karıştığı kaza kamerada

Feci ambulans kazasının görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Bir Sahne Projesi nedir? İstanbul Bir Sahne Projesine nasıl başvurulur? | Ekrem İmamoğlu açıkladı

İstanbul Bir Sahne Projesi nedir ve nasıl başvurulur?

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Aşıya güvenip önlemleri gevşetmemeliyiz

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Aşıya güvenip önlemleri gevşetmemeliyiz

İstanbul’da ‘Süper Solucan Ay’ manzarası

İstanbul’da ‘Süper Solucan Ay’ manzarası

ABD'de cezaevinde isyan! Gardiyanı rehin alan mahkum öldürüldü

ABD'de cezaevinde isyan! Kriz anları kanlı bitti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.