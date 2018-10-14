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Park halindeki saman yüklü 2 kamyonda yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2018 12:18 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde park halindeki saman yüklü 2 kamyonda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Park halindeki saman yüklü 2 kamyonda yangın

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde park halindeki saman yüklü 2 kamyonda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kamyonlar kullanılamaz hale geldi.
Olay, dün gece Yeşildağ Mahallesi'ndeki hayvan pazarı yanında meydana geldi. Park halinde bulunan saman yüklü 2 kamyondan alevler yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve polise bildirildi. İhbarla bölgeye geçen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Samanın içten içe yanması ve yoğun duman nedeniyle ekiplerin güçlükle müdahale ettiği yangın, kamyonların kasasındaki samanın iş makinesiyle boşaltılmasının ardından kontrol altına alındı. Samanın yandığı yanında araçlar kullanılamaz hale gelirken, yangının nedeni araştırılıyor.

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Park halindeki saman yüklü 2 kamyonda yangınPark halindeki saman yüklü 2 kamyonda yangınPark halindeki saman yüklü 2 kamyonda yangınPark halindeki saman yüklü 2 kamyonda yangın

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