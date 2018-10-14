HABER

Park halindeki saman yüklü 2 kamyonda yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2018 14:39 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde park halindeki saman yüklü 2 kamyonda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde park halindeki saman yüklü 2 kamyonda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kamyonlar kullanılamaz hale geldi. Olay, dün gece Yeşildağ Mahallesi'ndeki hayvan pazarı yanında meydana geldi. Park halinde bulunan saman yüklü 2 kamyondan alevler yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve polise bildirildi. İhbarla bölgeye geçen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Samanın içten içe yanması ve yoğun duman nedeniyle ekiplerin güçlükle müdahale ettiği yangın, kamyonların kasasındaki samanın iş makinesiyle boşaltılmasının ardından kontrol altına alındı. Samanın yandığı yanında araçlar kullanılamaz hale gelirken, yangının nedeni araştırılıyor.

PARTNERİnsanların engelleriyle de güzel olduğunu tüm dünyaya gösteren geleneksel Japon sanatı: 'Kintsugi'İnsanların engelleriyle de güzel olduğunu tüm dünyaya gösteren geleneksel Japon sanatı: 'Kintsugi'
Kırıkkale'de 3 zincirleme kaza: 9 yaralı Kırıkkale'de 3 zincirleme kaza: 9 yaralı 
Pantolondaki uyuşturucu zulası polisten kaçamadıPantolondaki uyuşturucu zulası polisten kaçamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü! Şoförün ilk ifadesi

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü! Şoförün ilk ifadesi

Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...

Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...

Galatasaray'ı sarsan haber! UEFA'dan 3 yıl men...

Galatasaray'ı sarsan haber! UEFA'dan 3 yıl men...

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İş Bankası' sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İş Bankası' sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Isparta'da Fındık isimli köpeğini arayan kadın sosyal medyayı salladı!

Isparta'da Fındık isimli köpeğini arayan kadın sosyal medyayı salladı!

Cumalıkızık'ta ziyaretçi yoğunluğu

Cumalıkızık'ta ziyaretçi yoğunluğu

Aralarından biri Yeryüzü Güzeli seçilecek

Aralarından biri Yeryüzü Güzeli seçilecek

Duvarını tamir etmek isterken çıkanlar şaşırttı

Duvarını tamir etmek isterken çıkanlar şaşırttı

İran'ın yeni yerli otomobili

İran'ın yeni yerli otomobili

İnternetten eskort kız aramak istedi, adeta kabusu yaşadı!

İnternetten eskort kız aramak istedi, adeta kabusu yaşadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.