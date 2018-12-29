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Park halindeki tankerden gelen 'ses' panik yarattı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.12.2018 01:44 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, mahalle arasına park edilen akaryakıt tankerinden ses duyan çevredekiler, sızıntı olabileceğini düşünerek ihbarda bulundu. AFAD ekipleri incelemede bulunurken, sesin aracın körüklerinden geldiği belirlendi.

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, mahalle arasına park edilen akaryakıt tankerinden ses duyan çevredekiler, sızıntı olabileceğini düşünerek ihbarda bulundu. AFAD ekipleri incelemede bulunurken, sesin aracın körüklerinden geldiği belirlendi.

Olay, akşam saatlerinde Derince Yenikent Mahallesi Özenli Sokak'ta meydana geldi. Sokakta park halinde olan 54 EM 193 plakalı tankerden ses geldiğini fark eden mahalle sakinleri ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri geldi. AFAD ekipleri tanker üzerinde incelemede bulundu. Yapılan incelemede tanker üzerinde herhangi bir tehlikeli madde kaçağı olmadığı tespit edilirken, polis ekipleri tarafından tanker sürücüsü Samet Özalp'e 'Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ile Meskun Mahale Girmek' suçundan 108 TL para cezası kesildi. Daha sonra tanker bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka çekildi.

Yaşanan olayı anlatan tanker sürücüsü Samet Özalp, "Bursa'dan geldim. Aracı buraya park ettim. Aracın tekerinden gelen sesi gaz sızıntısı zannedip şikayet etmişler. AFAD, itfaiye ekipleri gelip incelemelerini yaptılar. Herhangi bir sıkıntı yok, bir koku yok. Gaz değil, motorin taşıdım. Buraya gelirken körükleri havaya kaldırdım. Burada indirdiğim için hava sızıntısı sesi çıkıyor. Onu da gaz sızıntısı sanıp şikayet etmişler" dedi.

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Park halindeki tankerden gelen 'ses' panik yarattıPark halindeki tankerden gelen 'ses' panik yarattı
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