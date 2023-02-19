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Park halindeki TIR'a çarptı, yaralanan arkadaşını araçta bırakıp kaçtı

19.02.2023 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir hafif ticari araç, park halindeki TIR'a çarptı. Aracın sürücüsü ise kazanın ardından yaralanan arkadaşını araçta bırakarak kayıplara karıştı.

Park halindeki TIR'a çarptı, yaralanan arkadaşını araçta bırakıp kaçtı

Kaza, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Osman Gazi Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 YN 5503 plakalı Citroen marka otomobil, yol kenarında park halinde bulunan Romanya plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kazanın ardından araçta yolcu olarak bulunan Y.A. yaralanırken, sürücü yaralı arkadaşını ve aracını olay yerinde bırakıp kayıplara karıştı.

Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıyı kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından araçtan çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, araç sürücüsünü bulabilmek için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli kaza

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