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Park halindeki tıra arkadan çarpan araç sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 02:03 | Son Güncelleme

Park halindeki tıra arkadan çarpan araç sürücüsü öldü

Hatay'da yol kenarında park halindeki tıra arkadan çarpan panelvanın sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Altınözü ilçesi Apaydın Mahallesi'nde, Kenan Deviren idaresindeki 31 EZ 192 plakalı panelvan, park halindeki plakası henüz öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.

Kazada, araç içerisinde sıkışan sürücü Deviren yaşamını yitirdi.

Deviren'in cenazesi, olay yerine sevk edilen AFAD ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Sürücünün cenazesi, Hatay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
hatay TIR trafik kazası

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