Park halindeki TIR'a çarpan panelvan minibüsteki 7 kişi yaralandı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkkale ilçesinde, park halindeki TIR'a arkadan çarpan panelvan minibüsteki 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karakurt Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Emre Güler yönetimindeki 20 ABF 275 plakalı panelvan minibüs, Orhan Yavuz Caddesi'nde park halinde olan 20 AK 228 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücü Güler ile panelvan minibüsteki Nursel Onay, Ali Türkmen, Nurgül Güler, Mehmet Güler, Mehmet Poyraz ve Sevim Başyiğit yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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