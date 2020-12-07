Park halindeki tıra çarptı: 1 yaralı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen kazada bir kamyonet emniyet şeridinde park halinde olan tırın dorsesine çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralanırken tır sürücünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde tır ile kamyonetin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. E-96 Karayolu Derbent Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada Mustafa B. (33) yönetimindeki 26 E 5036 plakalı kamyonet, yolun kenarında park halinde bulunan 42 DG 041 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince, yaralı sürücü Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tır sürücüsünün olay yerinden kaçtığı iddia edilirken polis, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

