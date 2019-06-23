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Park halindeki TIR'ı kurşunladılar

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2019 11:19 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, park halindeki TIR, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, park halindeki TIR, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı.

Olay, gece geç saatlerde Sümer Evler Mahallesi'nde meydana geldi. O.Ş.'ye ait park halindeki 02 BG 542 plakalı TIR, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı. Silah seslerini duyan çevre sakinleri, polise haber verdi. Gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede TIR'a tabancayla 10 el ateş edildiğini belirledi. Bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye alan polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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