HABER

Park halindeki tırlardan 7 bin TL değerinde akü çalan 2 şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 17:17 | Son Güncelleme

Kocaeli’de park halindeki tırlardan yaklaşık 7 bin TL değerinde akü çalan 2 zanlı tutuklandı.Edinilen bilgilere göre 25-27 Ocak tarihleri arasında Kocaeli’nin Körfez, Gebze ve Darıca ilçelerinde park halindeki 4 tırdan 3 günde yaklaşık 7 bin TL değerinde 8 adet akü çalan şahıslar kayıplara karıştı.

Kocaeli’de park halindeki tırlardan yaklaşık 7 bin TL değerinde akü çalan 2 zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre 25-27 Ocak tarihleri arasında Kocaeli’nin Körfez, Gebze ve Darıca ilçelerinde park halindeki 4 tırdan 3 günde yaklaşık 7 bin TL değerinde 8 adet akü çalan şahıslar kayıplara karıştı. İhbar üzerine Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olayları ile ilgili inceleme başlattı. Ekiplerce yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde 3 ilçedeki tırlardan aküleri çalan şahısların A.D. (20) ve F.S. (29) olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince şüphelilerin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi’nde bulunan evlerine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda A.D. ve F.S. yakalanarak gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen zanlıların, çaldıkları aküleri Gebze’de bulunan bir elektrikçiye sattıkları tespit edildi. Ekiplerce belirlenen elektrikçiye yapılan operasyonda çalıntı oldukları belirlenen akülere el konularak sahiplerine teslim edildi. Şahıslardan A.D.’nin hırsızlıktan 7, F.S.’nin ise hırsızlıktan 12 adet suç kaydının olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi. Adliyedeki ifadeleri sonrasında hakim karşına çıkartılan A.D. ve F.S’nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

PARTNERVedat Milor'un gençlik fotoğrafını görenler hayrete düştü!Vedat Milor'un gençlik fotoğrafını görenler hayrete düştü!
Park halindeki otomobil yandıPark halindeki otomobil yandı
Antalya'yı fırtına vurdu; 2 ölü, 1 kayıp, 15 yaralı (14)Antalya'yı fırtına vurdu; 2 ölü, 1 kayıp, 15 yaralı (14)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.