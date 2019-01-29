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Park halindeki tırlardan 7 bin TL değerinde çok sayıda akü çalan şahıslar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 14:28 | Son Güncelleme

Kocaeli’de park halindeki 4 tırdan 3 günde yaklaşık 7 bin TL değerinde 8 adet akü çalan 2 zanlı, polis ekiplerince yakalandı.Edinilen bilgilere göre 25-27 Ocak tarihleri arasında Kocaeli’nin Körfez, Gebze ve Darıca ilçelerinde park halinde olan 4 tırdan 3 günde yaklaşık 7 bin TL değerinde 8 adet akü çalan şahıslar kayıplara karıştı.

Kocaeli’de park halindeki 4 tırdan 3 günde yaklaşık 7 bin TL değerinde 8 adet akü çalan 2 zanlı, polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgilere göre 25-27 Ocak tarihleri arasında Kocaeli’nin Körfez, Gebze ve Darıca ilçelerinde park halinde olan 4 tırdan 3 günde yaklaşık 7 bin TL değerinde 8 adet akü çalan şahıslar kayıplara karıştı. Durumu fark eden tır sahiplerinin ihbarı üzerine Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olayları ile ilgili inceleme başlattı. Ekiplerce yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde 3 ilçedeki tırlardan aküleri çalan şahısların A.D. (20) ve F.S. (29) olduğu tespit edildi.
Polis ekiplerince şahısların Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi’nde bulunan evlerine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda A.D. ve F.S. yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin, çaldıkları aküleri Gebze’de bulunan bir elektrikçiye sattıkları tespit edildi. Ekiplerce belirlenen elektrikçiye yapılan operasyonda çalıntı oldukları belirlenen akülere el konularak sahiplerine teslim edildi. İfadesi alınmak üzere polis merkezine getirilen elektrikçiye ise çalıntı mal satın almaktan işlem yapıldı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerinde çaldıkları aküleri yaklaşık 7 bin TL’ye sattıkları belirlenen şahıslardan A.D.’nin hırsızlıktan 7, F.S.’nin ise hırsızlıktan 12 adet suç kaydının olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi.

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