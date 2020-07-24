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Park halindeki yolcu otobüsünde şoförün şüpheli ölümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2020 17:21 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa İlçesi’nden akşam saatlerinde yola çıkan ve sabah saatlerinde İstanbul’a ulaşan şehirler arası otobüsün şoförü Esenyurt’ta park halinde otobüsün içerisinde ölü bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Park halindeki yolcu otobüsünde şoförün şüpheli ölümü

Olay, Esenyurt İstiklal Mahallesi Büyük Yonca Sokak üzerinde park halinde bulunan şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüsün içerisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Ordu’nun Fatsa ilçesi’nden yola çıkan Musa Salman(51) kontrolündeki yolcu otobüsü, Sakarya’da mola verdi. Daha sonra ise sürücü koltuğuna otobüsün diğer şoförü Ahmet Fiden geçti. Musa Salman ise özel bölüme inerek dinlenmeye başladı. Ahmet Fiden sabah saatlerinde Esenler 15 Temmuz Otogarı’nda yolcuları indirdikten sonra otobüs ile Esenyurt İlçesi’ne giderek otobüsü burada park ederek dinlenmek üzere evine gitti.

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Bir süre sonra Musa Salman’ın yakınları kendisine ulaşamadı. Bunun üzerine Ahmet Fiden yakınlarının ulaşamadığı Salman’ı kontrol etmek için otobüsün yanına geri geldi. Salman’ın hareketsiz bir şekilde yattığını gören Fiden durumu hemen 112 ekiplerine ve polis ekiplerine haber verdi.

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112 ekipleri tarafından kontrol edilen Salman’ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri otobüs içerisinde incelemelerde bulundu. Salman’ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Morgu’na kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
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Yaşanılanlar hakkında açıklama yapan şoför Ahmet Fiden, “Gerede’den bu tarafa araç kullandı. Orada kendisi uyudu. Her zaman olduğu gibi önce yolcuları indirdim, daha sonra ben de dinlenmek üzere eve gittim. Yolcuları indirdiğim zaman dinleniyordu. Öğlene doğru kalkıyorduk. Havasız kalma durumu yok. Şeker rahatsızlığı vardı” açıklamasında bulundu.

(İHA)

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