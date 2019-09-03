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Park halindeyken hareket eden kamyon, 13 araca çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 00:29 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde park halindeyken iddiaya göre el freni çekilmeyen hafriyat kamyonu, hareket ederek 13 araca çarptı.

Park halindeyken hareket eden kamyon, 13 araca çarptı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde park halindeyken iddiaya göre el freni çekilmeyen hafriyat kamyonu, hareket ederek 13 araca çarptı. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, hasar gören araçlardan 6'sı kullanılamaz hale geldi.
Kaza, gece saatlerinde Kovancılar'ın Kapıaçmaz mevkisinde meydana geldi. Yol yapım inşaatında çalışan ve plakası belirlenemeyen park halindeki hafriyat kamyonu, iddiaya göre el feneri çekilmediği için kendiliğinden hareket etti. Hız alan kamyon, mesire alanında bulunan araçlara çarptı. Kazada şans eseri yaralanan ve ölen olmazken, araçlardan 6'sı kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Park halindeyken hareket eden kamyon, 13 araca çarptıPark halindeyken hareket eden kamyon, 13 araca çarptıPark halindeyken hareket eden kamyon, 13 araca çarptıPark halindeyken hareket eden kamyon, 13 araca çarptı

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