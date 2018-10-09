Park halindeyken hareket eden otomobil iki kişiye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde park halindeyken hareket eden otomobilin çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hastane Mahallesi'nde park halindeki 55 AOU 53 plakalı otomobil, aniden hareket etti. Otomobil, biraz ileride evlerinin önünde oturan Şehri Mocuk (57) ile Zekiye Tanboğa'ya (74) çarptı.

Kazada yaralanan Tanboğa, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan Mocuk ise Gazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

