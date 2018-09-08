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Park halindeyken hava akımına kapılan uçakta hasar oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 16:26 | Son Güncelleme

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda park alanına giren bir kargo uçağının motorundan kaynaklı oluşan hava akımı nedeniyle, bağlı olduğu halatı kopan cessna tipi uçakta hasar meydana geldi - Yıldız Air Genel Müdürü Sevil Özkasap: - "Kargo uçağı delta yolundan gelirken jet motorunun verdiği türbülans sonucu bir uçağın halatı koptu. Hava akımının etkisiyle kendi etrafında dönen uçak burun ve sağ kanadını vurmuş. Hafif hasarımızı var"

İZMİR (AA) - İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda park alanına giren bir uçağın motorundan çıkan hava akımı nedeniyle halatı kopan park halindeki cessna tipi uçakta hasar oluştu.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda bir kargo uçağı piste iniş yaptıktan sonra park alanına gittiği sırada motor gücünden kaynaklı türbülans nedeniyle park halindeki cessna tipi iki uçaktan birinin bağlı bulunduğu halat koptu.

Serbest kalan ve ekseni etrafında dönüp burun ile sağ kanat kısmı yere değen uçakta hasar oluştu. Diğer uçak ise kuyruk kısmı yere çarptı ancak gözle görülür bir hasar oluşmadı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) yetkilileri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kaza ile ilgili AA muhabirine açıklama yapan uçağın bağlı olduğu Yıldız Air Genel Müdürü Sevil Özkasap, havalimanında şirketlerine ait cesna tipi 2 uçağın park halinde bulunduğunu belirterek, "Kargo uçağı, delta yolundan gelirken jet motorunun verdiği türbülans sonucu bir uçağın halatı koptu. Hava akımının etkisiyle kendi etrafında dönen uçak burun ve sağ kanadını vurmuş. Hafif hasarımızı var, diğer uçakta ise hasar olmamış. Herkese geçmiş olsun, Allah başka kazalardan korusun." dedi.

Öte yandan kaza sonrası havalimanı trafiğinde herhangi bir aksama olmadığı öğrenildi.

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Adnan Menderes Havalimanı Kaza park Pist uçak

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