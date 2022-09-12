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'Park' kavgası kanlı bitti! Suriyeli grup diş teknisyenini bıçakladı

12.09.2022 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 'park' kavgası kanlı bitti. İddiaya göre Suriyeli grup, bir kliniğin önüne otomobil park etti. Klinik çalışanlarının, gruptan araçlarını çekmelerini istemesi üzerine kavga çıktı. Kavgada diş teknisyeni Hamit Yıldız bıçak darbesi ile yaralandı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İşte haberin detayları...

'Park' kavgası kanlı bitti! Suriyeli grup diş teknisyenini bıçakladı

Gaziantep'te 'park' meselesi nedeniyle çıkan kavgada diş teknisyeni Hamit Yıldız (39), bıçaklanarak yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Eyüpoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Suriyeli bir grup, ağız ve diş sağlığı kliniği önüne otomobil park etti. Dışarı çıkan çalışanlar, gruptan araçlarını çekmelerine istedi.

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DİŞ TEKNİSYENİNİ YARALADILAR

Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, diş teknisyeni Hamit Yıldız bıçak darbesi ile yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yıldız, tedavi altına alındı. Yıldız'ın durumunun iyi olduğu belirtildi. Klinik sahiplerinin yakınları ise otomobile zarar verdi.

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Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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Diş teknisyeni Gaziantep park
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