Park kavgası yüzünden infaz etti! Apartman yöneticisinin öldürüldüğü anlar kamerada...

Ataşehir’de park kavgası sebebiyle öldürülen apartman yöneticisi Eyüp Demirtaş (62) cinayetine ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.
PARK KAVGASI YÜZÜNDEN APARTMAN YÖNETİCİSİNİ ÖLDÜRDÜ
Ataşehir’de sabah saatlerinde meydana gelen olayda park kavgası sebebiyle Sadık U. tarafından apartman yöneticisi Eyüp Demirtaş’ın öldürülme anına ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.
CİNAYET ANI KAMERADA
Görüntülerde, Sadık U. bir süre konuştuğu Demirtaş’ı belinden çıkardığı silahla vurarak öldürdüğü ardından olay yerinden ayrıldığı görülüyor.
(İHA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır