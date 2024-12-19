HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Park kavgası yüzünden infaz etti! Apartman yöneticisinin öldürüldüğü anlar kamerada...

Park kavgası yüzünden infaz etti! Apartman yöneticisinin öldürüldüğü anlar kamerada...

19.12.2024 15:09
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

İçerik devam ediyor
19.12.2024 15:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde 62 yaşındaki apartman yöneticisi Eyüp Demirtaş, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Eyüp Demirtaş'ın, park kavgası yüzünden öldürüldüğü belirtilirken, cinayet anına ait görüntüler de ortaya çıktı.

Ataşehir’de park kavgası sebebiyle öldürülen apartman yöneticisi Eyüp Demirtaş (62) cinayetine ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

PARK KAVGASI YÜZÜNDEN APARTMAN YÖNETİCİSİNİ ÖLDÜRDÜ

Ataşehir’de sabah saatlerinde meydana gelen olayda park kavgası sebebiyle Sadık U. tarafından apartman yöneticisi Eyüp Demirtaş’ın öldürülme anına ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

ADAD

CİNAYET ANI KAMERADA

Görüntülerde, Sadık U. bir süre konuştuğu Demirtaş’ı belinden çıkardığı silahla vurarak öldürdüğü ardından olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

HGJFGJ

(İHA)

Mynet WhatsApp İhbar Hattı, sesiniz olacak! Mynet WhatsApp İhbar Hattı, sesiniz olacak!

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
cinayet İstanbul Ataşehir
En Çok Okunan Haberler
TÜRK-İŞ asgari ücret talebini bugün açıklıyor! Saat verdiler

TÜRK-İŞ asgari ücret talebini bugün açıklıyor! Saat verdiler

"Asgari Ücret Komisyon Toplantısı" paylaşımı olay oldu

"Asgari Ücret Komisyon Toplantısı" paylaşımı olay oldu

Soylu'dan Barış Terkoğlu'nun 'Baltalimanı Polis Evi' iddialarıyla ilgili yanıt!

Soylu'dan Barış Terkoğlu'nun 'Baltalimanı Polis Evi' iddialarıyla ilgili yanıt!

MSB'den ABD'ye çok konuşulacak yanıt! 'Söz konusu değil! Dil sürçmesi olduğunu düşünüyoruz'

MSB'den ABD'ye çok konuşulacak yanıt! 'Söz konusu değil! Dil sürçmesi olduğunu düşünüyoruz'

Son seçimleri nokta atışı bilmişti... Esad sonrası AK Parti farkı açtı!

Son seçimleri nokta atışı bilmişti... Esad sonrası AK Parti farkı açtı!

Fenomen ismin gizemli gecesi! Eve geç geldi, 4. kattan aşağı düştü: Durumu ağır

Fenomen ismin gizemli gecesi! Eve geç geldi, 4. kattan aşağı düştü: Durumu ağır

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Columbia montlarda Yılın Son Fırsatları'na özel indirim başladı

Columbia montlarda Yılın Son Fırsatları'na özel indirim başladı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Yılın Son Fırsatları devam ediyor! Ünlü markalardaki indirimler burada

Yılın Son Fırsatları devam ediyor! Ünlü markalardaki indirimler burada

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.