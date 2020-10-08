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Park kavgasına müdahale eden polisin parmağını kırdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 15:32 | Son Güncelleme

Bolu’da, iki esnaf arasında yaşanan araç park etme kavgasına müdahale etmek için giden polis memurunun parmağını kıran şahıs gözaltına alındı.Olay, saat 14.00 sıralarında Karaçayır Mahallesi Hitit Sokak’ta meydana geldi.

Bolu’da, iki esnaf arasında yaşanan araç park etme kavgasına müdahale etmek için giden polis memurunun parmağını kıran şahıs gözaltına alındı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Karaçayır Mahallesi Hitit Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde iki esnaf arasında araçlarını park etme sorunu nedeniyle tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleriyle park tartışmasına karışan İlhan Caba ve Ayla Caba arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alınmak istenen İlhan Caba, olaya müdahale eden bir polisin parmağını kırdı. Bekçi ve polisler tarafından etkisiz hale getirilen Caba, polis aracına bindirilerek ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Olay yerinde bulunan Ayla Caba ise eşinin gözaltına alınmasının ardından fenalaşarak baygınlık geçirdi. Caba, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

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