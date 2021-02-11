Park kavgasında dayısını bıçaklayarak öldüren sanık, mahkemede özür diledi

Olay, 28 Temmuz 2020'de saat 23.30 sıralarında, Selçuklu ilçesi Sarayköy Mahallesi 13187 Sokak'ta meydana geldi. Seyit Ali Yalçın ile komşusu olan eniştesi Nevzat Akkoyun arasında, evin önüne araç park edildiği için tartışma çıktı. Tartışma, aile fertlerinin de katılması üzerine kavgaya dönüştü. Hasan Hüseyin Yalçın, dayısı Akkoyun'u sırtından ve göğsünden bıçaklarken, Seyit Ali Yalçın ise başına keserle vurdu. Kavgada Akkoyun'un kızı Açelya Akkoyun (21) aldığı darbe sonucu başından, oğlu Mesut Akkoyun (27) ise göğsünden bıçakla hafif yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Nevzat Akkoyun, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Akkoyun'un otopsi sonucu vücudunda 2 bıçak yarası bulunduğu, başında da keser darbesi nedeniyle yaralanmaların olduğu tespit edildi. Olay sonrası Hasan Hüseyin Yalçın, babası Seyit Ali Yalçın ve eniştesi Recep Küçükçıkrıkçı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Hüseyin Yalçın ile babası Seyit Ali Yalçın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Recep Küçükçıkrıkçı ise serbest bırakıldı.

FAL BAKAN EŞİNE GELENLER, ARAÇLARINI PARK EDİYORMUŞ Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evleri yan yana olan iki aile arasında 2 haftadır park meselesi nedeniyle problemlerin olduğunu ve tartışmaların yaşandığını tespit etti. Seyit Ali Yalçın'ın eşi Zehra Yalçın'ın fal baktığı, bu yüzden eve gelen kişilerin çok olması nedeniyle Nevzat Akkoyun'un evinin önüne araç park edildiği ileri sürüldü. 'NEVZAT, SÜREKLİ BİZE KÜFREDİYORDU' Tutuklu baba ve oğlunun, Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan yargılanmalarına başlandı. Sanıklar Hasan Hüseyin Yalçın ve babası Seyit Ali Yalçın, SEGBİS ile duruşmaya katılırken, taraf avukatları da mahkemede hazır bulundu. Duruşmada Seyit Ali Yalçın'ın eşi Zehra Yalçın da sanık ve müşteki olarak dinlendi. Olay gününü anlatan Yalçın, “Nevzat, sürekli bize küfrediyordu. Uzun zamandır bu durum içindeydi. Kızlarıma ve bana hakaret ediyordu. Olay günü ise Nevzat bizimi evimizin önüne yolu kapatacak şekilde arabasını koydu. Bunun yüzünden tartışma çıktı. Biz polisi aradık; ancak bu sırada arbede çıktı” dedi.