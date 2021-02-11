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Park kavgasında dayısını bıçaklayarak öldüren sanık, mahkemede özür diledi

11.02.2021 15:52 | Son Güncelleme:
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Park kavgasında dayısını bıçaklayarak öldüren sanık, mahkemede özür diledi

Konya'da, evin önüne araç parkı kavgasında dayısı Nevzat Akkoyun'u (53) sırtından ve göğsünden bıçaklayan Hasan Hüseyin Yalçın (23) ile başına keserle vuran babası Seyit Ali Yalçın'ın (48) 'kasten öldürme' suçundan tutuklu yargılanmalarına başlandı. Dayısının ölümüne neden olan Yalçın, savunmasında, ''Pişmanım. Karşı tarafa özür ve başsağlığı diliyorum'' dedi.

Olay, 28 Temmuz 2020'de saat 23.30 sıralarında, Selçuklu ilçesi Sarayköy Mahallesi 13187 Sokak'ta meydana geldi. Seyit Ali Yalçın ile komşusu olan eniştesi Nevzat Akkoyun arasında, evin önüne araç park edildiği için tartışma çıktı. Tartışma, aile fertlerinin de katılması üzerine kavgaya dönüştü. Hasan Hüseyin Yalçın, dayısı Akkoyun'u sırtından ve göğsünden bıçaklarken, Seyit Ali Yalçın ise başına keserle vurdu. Kavgada Akkoyun'un kızı Açelya Akkoyun (21) aldığı darbe sonucu başından, oğlu Mesut Akkoyun (27) ise göğsünden bıçakla hafif yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Nevzat Akkoyun, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Akkoyun'un otopsi sonucu vücudunda 2 bıçak yarası bulunduğu, başında da keser darbesi nedeniyle yaralanmaların olduğu tespit edildi.

Olay sonrası Hasan Hüseyin Yalçın, babası Seyit Ali Yalçın ve eniştesi Recep Küçükçıkrıkçı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Hüseyin Yalçın ile babası Seyit Ali Yalçın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Recep Küçükçıkrıkçı ise serbest bırakıldı.

FAL BAKAN EŞİNE GELENLER, ARAÇLARINI PARK EDİYORMUŞ

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evleri yan yana olan iki aile arasında 2 haftadır park meselesi nedeniyle problemlerin olduğunu ve tartışmaların yaşandığını tespit etti. Seyit Ali Yalçın'ın eşi Zehra Yalçın'ın fal baktığı, bu yüzden eve gelen kişilerin çok olması nedeniyle Nevzat Akkoyun'un evinin önüne araç park edildiği ileri sürüldü.

'NEVZAT, SÜREKLİ BİZE KÜFREDİYORDU'

Tutuklu baba ve oğlunun, Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan yargılanmalarına başlandı. Sanıklar Hasan Hüseyin Yalçın ve babası Seyit Ali Yalçın, SEGBİS ile duruşmaya katılırken, taraf avukatları da mahkemede hazır bulundu. Duruşmada Seyit Ali Yalçın'ın eşi Zehra Yalçın da sanık ve müşteki olarak dinlendi. Olay gününü anlatan Yalçın, “Nevzat, sürekli bize küfrediyordu. Uzun zamandır bu durum içindeydi. Kızlarıma ve bana hakaret ediyordu. Olay günü ise Nevzat bizimi evimizin önüne yolu kapatacak şekilde arabasını koydu. Bunun yüzünden tartışma çıktı. Biz polisi aradık; ancak bu sırada arbede çıktı” dedi.

POLİS, TANIK OLARAK DİNLENDİ

Mahkemede, yol kapatıldığı için olay yerine gelen polis memuru Zeki Gül de tanık olarak dinlendi. Gül, ''Olay günü 155 hattına, 'Yol bir kişi tarafından kapatılmış' şeklinde ihbar geldi. Olay yerine biz gittik. Orada bizi Nevzat Akkoyun karşıladı. Alkollü olduğu belliydi. Bir süre Nevzat'la konuştuktan sonra karşıdan 3’ü erkek 6-7 kişinin geldiğini gördüm. Kadınların ellerinde ağaç dalları vardı. Topluluğun içlerinden birinin elinde keser gördüm. En yaşlılarıydı. Bu sırada Nevzat Akkoyun’un akrabaları da gelince birbirlerine saldırdı. Bu arbede maksimum 1 dakika sürdü. Arbede esnasında polis arkadaşım havaya ateş açtı ve iki taraf birbirlerinden ayrıldı" diye konuştu.

ÖZÜR DİLEDİ

Dayısı Nevzat Akkoyun'u bıçaklayan Hasan Hüseyin Yalçın ise savunmasında, ''Tanık ifadelerini kabul etmiyorum, olayı tamamen saptırmak içindir. Pişmanım, karşı tarafta özür ve başsağlığı diliyorum'' dedi.

Babası Seyit Ali Yalçında da ''Ben ve ailem mağduruz. Tahliyemi talep ediyorum” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

(DHA)

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